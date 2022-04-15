15 апреля 2022, 13:34
Apple создала «умную зарядку», которая сможет обмениваться данными с другими гаджетами
Беспроводная зарядка MagSafe сможет анализировать, к какому гаджету она подключена, и обмениваться с ним данными. Кроме того, в случае перегрева iPhone «умная зарядка» самостоятельно снизит мощность работы
Фото: onlinetrade.ru
Американская компания Apple изобрела зарядное устройство, которое может обмениваться данными с другими гаджетами.
Издание Appleinsider со ссылкой на базу Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) сообщает, что беспроводная зарядка MagSafe сможет анализировать, к какому гаджету она подключена, и обмениваться с ним данными. Кроме того, в случае перегрева iPhone «умная зарядка» самостоятельно снизит мощность работы.
«Умная зарядка» также сможет обнаруживать аксессуары, например, защитные чехлы на смартфонах и планшетах. Так, устройство будет снижать или увеличивать мощность заряда в зависимости от типа аксессуара.