Властям США и Евросоюза придется платить сотни миллионов долларов за содержание арестованных яхт российских олигархов
После ареста суперяхт расходы на их содержание и обслуживание придется нести западным странам. Агентство Bloomberg отмечает, что годовые эксплуатационные траты составляют примерно 10% от стоимости судна
Арест шикарных яхт российских олигархов и топ-менеджеров государственных компаний в рамках санкций обойдется США и Евросоюзу в сотни миллионов долларов.
После ареста суперяхт расходы на их содержание и обслуживание придется нести западным странам. Агентство Bloomberg отмечает, что годовые эксплуатационные траты составляют примерно 10% от стоимости судна. Например, годовое обслуживание яхты Tango миллиардера Виктора Вексельберга обойдется властям США в 9,5 млн долларов, так как само судно оценивается в 96 млн долларов, сообщает «Агентство».
Сейчас яхта Вексельберга находится в Испании, но арестована она была по запросу властей США. Таким образом, оплачивать содержание судна будут американские налогоплательщики.
После начала спецоперации в Украине и введения масштабных антироссийских санкций власти западных страны арестовали более десяти суперяхт общей стоимостью 2,3 млрд долларов.