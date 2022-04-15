Жители Белгородской области сообщили о работе ПВО в регионе
Как минимум две ракеты были выпущены по воздушным целям над областным центром. Противоракеты были видны в небе над городом в 09:45 по московскому времени
В Белгородской области запустили системы противовоздушной обороны в связи с атаками со стороны Украины.
Источник РИА Новости сообщил, что как минимум две ракеты были выпущены по воздушным целям над областным центром. Противоракеты были видны в небе над городом в 09:45 по московскому времени.
В Минобороны и администрации Белгородской области работу ПВО пока не комментируют.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села Сподарюшино, после чего местных жителей пришлось эвакуировать.
Напомним, что 14 апреля, по версии СК РФ, украинские военные обстреляли с вертолетов приграничный поселок Климово Брянской области. В результате инцидента восемь человек пострадали, более 100 жилых домов получили повреждения.
В условиях военных действий и большого количества «фейков» невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к этим данным с осторожностью.