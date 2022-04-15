15 апреля 2022, 10:59
Лидер рок-группы «Элизиум» записал ролик с извинениями за антивоенный концерт
В прокремлевских телерам-каналах появилась видеозапись с участием лидера российской рок-группы «Элизиум» Дмитрия Кузнецова, на которой он приносит извинения за проведение антивоенного концерта 9 апреля в Москве
Фото: csn-tv.ru
В прокремлевских телерам-каналах появилась видеозапись с участием лидера российской рок-группы «Элизиум» Дмитрия Кузнецова, на которой он приносит извинения за проведение антивоенного концерта 9 апреля в Москве.
«Новая газета» отмечает, что запись сделана на фоне здания ФСБ России на Лубянке.
Музыкант в ролике заявил, что концерт не был «спланированной антивоенной акцией», а группа «Элизиум» выступает «против нацистов всех национальностей».
На концерте 9 апреля участники группы «Элизиум» среди прочего исполнили композицию «Танкам место в музее» и песню на украинском языке. На сцене во время концерта висел бело-сине-белый флаг с пацификом.