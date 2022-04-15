В поселке Климово на границе с Украиной в результате обстрела повреждены 100 жилых домов
«Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», - сообщил губернатор
В результате обстрела украинскими военными приграничного поселка Климово Брянской области повреждения получили более 100 жилых домов.
Глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что украинские военные обстреляли районный центр Климово. Туда прилетело девять снарядов.
«Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», - сообщил губернатор, слова которого приводит ТАСС.
Удар по поселку Климово был нанесен 14 апреля двумя украинскими боевыми вертолетам, оснащенными тяжелым наступательным вооружением. На малой высоте вертолеты вторглись в российское воздушное пространство и обстреляли жилой сектор.
При этом местные власти решили не проводить эвакуацию местных жителей, хотя несколько человек пострадали в результате обстрела. По уточненным данным, ранения получили 8 человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок. Мальчик с проникающим ранением головы был транспортирован на лечение в Москву.