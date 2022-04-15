Ракетный крейсер «Москва» затонул во время буксировки в порт
Ракетный крейсер «Москва», который считается флагманом Военно-морского флота России, затонул в Черном море при буксировке в порт назначения. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны России
Ракетный крейсер «Москва», который считается флагманом Военно-морского флота России, затонул в Черном море при буксировке в порт назначения. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны России.
В ведомстве сообщили агентству ТАСС, что из-за повреждений корпуса, полученных в результате недавнего пожара от детонации боезапаса, крейсер «потерял остойчивость».
В Минобороны также заверили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, что в ночь на 14 апреля на крейсере «Москва» произошел пожар. В Минобороны заявили, что на борту сдетонировал боезапас, а украинская сторона заявила о ракетном обстреле российского корабля.
Военные эксперты говорят, что «Москва» была единственным в Черном море судном, оснащенным системой ПВО (система противоракетной обороны). Это позволяло обеспечивать оборону остального российского флота. Американские СМИ в свою очередь сообщают, что из-за потери крейсера российские корабли были вынуждены отойти подальше от берегов украинских городов.