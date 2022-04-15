В российских школах перед началом уроков будут торжественно поднимать флаг страны
В некоторых российских школах занятия будут начинаться с торжественного поднятия флага Российской Федерации. Такие решения приняты в Калужской и Воронежской областях
В некоторых российских школах занятия будут начинаться с торжественного поднятия флага Российской Федерации. Такие решения приняты в Калужской и Воронежской областях.
Так, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что сейчас «очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны». Именно поэтому в школах региона перед началом уроков будут поднимать российский флаг, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
В Калужской области по распоряжению губернатора Владислава Шапши поднимать триколор в школах будут каждый понедельник.
Отметим, что на этой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что «в качестве важного элемента воспитания» в школах стоит внедрить церемонию поднятия государственного флага под гимн страны.