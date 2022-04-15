Во Франции арестовали дома бизнесменов Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко
Во Франции местные власти наложили арест на виллу российского бизнесмена Андрея Мельниченко – основного владельца СУЭК и «Еврохим». Особняк миллиардера расположен в курортном городке Антиб на Лазурном берегу Франции
Во Франции местные власти наложили арест на виллу российского бизнесмена Андрея Мельниченко – основного владельца СУЭК и «Еврохим».
Особняк миллиардера расположен в курортном городке Антиб на Лазурном берегу Франции.
Также арестована вилла, связанная с совладельцем аэропорта «Шереметьево» Александром Пономаренко на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра рядом с Ниццей. Бизнесмен известен как владелец знаменитого дворца Владимира Путина в Геленджике.
Официально вилла на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра принадлежит Наталье Рожковой – матери детей г-на Пономаренко, сообщает издание «Агентство».
Помимо этого, французские власти арестовали два отеля супруги миллиардера Геннадия Тимченко, виллу Аркадия Ротенберга и особняк бывшего председателя правления и совладельца «Сибура» Дмитрия Конова в Каннах.