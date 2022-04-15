Учредителя алтайской газеты арестовали по делу о распространении фейков в российской армии
В Горно-Алтайске суд поместил под арест учредителя оппозиционной газеты «ЛИСток» Сергея Михайлова, которого обвиняют в публичном распространении «фейков» о российской армии
В Горно-Алтайске суд поместил под арест учредителя оппозиционной газеты «ЛИСток» Сергея Михайлова, которого обвиняют в публичном распространении «фейков» о российской армии, сообщает SOTA.
Ранее суд оштрафовал газету «ЛИСток» на 300 тысяч рублей, а ее директора Ольгу Комарову - на 100 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
В полиции Горно-Алтайска заявили, что эксперты усмотрели в публикациях издания «дискредитацию использования Вооруженных сил <…> в рамках проводимой специальной операции в Украине».
13 апреля 2022 года в редакции «ЛИСтка» прошел обыск, а его учредитель Сергей Михайлов был задержан по уголовному делу о распространении фейковой информации о действиях российской армии.
Ранее также в отношении издания был составлен протокол по статье о призывах к введению антироссийских санкций.