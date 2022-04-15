Клиенты российских банков забрали со своих счетов валюту на 10 млрд долларов
Клиенты российских банков в марте 2022 года забрали со своих счетов валюту на общую сумму 10 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков»
Клиенты российских банков в марте 2022 года забрали со своих счетов валюту на общую сумму 10 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».
Наибольший отток средств с валютных вкладов наблюдался с конца февраля до первой декады марта. К концу месяца ситуация нормализовалась, и вкладчики стали реже забирать валюту со счетов.
В ЦБ отметили, что чаще всего граждане забирали деньги с вкладов во время действия жестких валютных ограничений, которые были введены финансовым регулятором для стабилизации курса рубля в условиях санкций.
Что касается рублевых средств, то их приток на депозиты возобновился в марте, так как банки стали повышать процентные ставки по вкладам.
В ЦБ подсчитали, что средства физлиц в банках сократились по итогам марта на 0,7% или на 236 млрд рублей.