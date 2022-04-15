15 апреля 2022, 02:02
Во Франции арестовали виллу Аркадия Ротенберга на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра
Под арест в рамках исполнения антироссийских санкций попала вилла Shoshana на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, что рядом с Ниццей. «Агентство» сообщает, что этот дом появился в списке замороженных из-за санкций объектов недвижимости
Фото: travel-dom.ru
Во Франции арестовали виллу миллиардера, «короля госзаказов» и друга президента России Аркадия Ротенберга.
Под арест в рамках исполнения антироссийских санкций попала вилла Shoshana на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра, что рядом с Ниццей. «Агентство» сообщает, что этот дом появился в списке замороженных из-за санкций объектов недвижимости.
Компания Аркадия Ротенберга приобрела виллу Shoshana в 2011 году за 35 млн евро. После развода с женой Натальей в 2013 году миллиардер по решению лондонского суда должен был передать виллу экс-супруге, но не сделал этого.
В прошлом году Наталья Ротенберга сообщила СМИ о «захвате» виллы по приказу бывшего мужа. Тогда же стало известно, что женщина сдала дом в аренду, хотя у нее не было на это права.