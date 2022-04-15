15 апреля 2022, 01:39
Власти США отказались в будущем возвращать российским бизнесменам арестованное имущество
Помощник президента США по национальной безопасности заявил, что цель заключается не в том, чтобы вернуть олигархам их дома и яхты, а в том, чтобы «использовать их лучше, чем таким образом»
Фото: yandex.ru
Американские власти решили не возвращать российским бизнесменам из санкционного списка их арестованные активы даже в случае снятия ограничений.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что цель заключается не в том, чтобы вернуть олигархам их дома и яхты, а в том, чтобы «использовать их лучше, чем таким образом».
Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли попавшие под санкции россияне когда-либо снова пользоваться своим имуществом, сообщает ТАСС.
Напомним, что в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине, власти США, Евросоюза и Великобритании арестовали уже десятки яхт и вилл российских бизнесменов и чиновников.