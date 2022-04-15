Сын экс-главы «РЖД» осудил спецоперацию в Украине после внесения его отца в санкционный список
Андрей Якунин выступил с осуждением спецоперации в Украине в западной прессе на следующий день после того, как власти Великобритании внесли его отца в санкционный список. Это может быть попыткой избежать попадания в санкционный список вслед за отцом
Сын бывшего главы государственной компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина Андрей публично выступил против спецоперации в Украине.
«Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них», - заявил бизнесмен Андрей Якунин в интервью итальянскому изданию La7.
Сын экс-главы «РЖД» и соратника президента России также заявил, что «никогда не голосовал за Владимира Путина и его партию».
Примечательно, что Андрей Якунин выступил с осуждением спецоперации в Украине в западной прессе на следующий день после того, как власти Великобритании внесли его отца в санкционный список. Это может быть попыткой избежать попадания в санкционный список вслед за отцом, так как Якунин-младший является сооснователем британской инвестиционной компании Venture Investmens & Yield Management.
Кроме того, в Италии Андрей Якунин владеет гольф-клубом и замком Антоньолла в провинции Перуджи. Все свое имущество за границей он оценил в 100 млн евро, сообщает «Агентство».