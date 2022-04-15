Власти Польши решили снести 60 памятников советским солдатам
Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что власти страны решили избавиться от 60 памятников воинам Красной армии, а многие муниципальные чиновники готовы демонтировать монументы уже сейчас
Власти Польши на фоне проведения российской армией спецоперации в Украине составили список памятников советским солдатам, которые планируется демонтировать.
Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что власти страны решили избавиться от 60 памятников воинам Красной армии, а многие муниципальные чиновники готовы демонтировать монументы уже сейчас. Так, например, на ближайшие дни запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах, сообщает РИА Новости.
Кароль Навроцкий также добавил, что если кто-то из польских чиновников выступит против сноса памятников советским солдатам, то они должны «убедить его в том, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве».
Напомним, что в конце марта текущего года на юго-западе Польши уже был демонтирован памятник солдатам-освободителям Красной армии.