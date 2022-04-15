15 апреля 2022, 00:06
Власти Франции конфисковали у Романа Абрамовича «королевский» особняк за 120 млн долларов
Власти Франции конфисковали особняк российского бизнесмена Романа Абрамовича на Ривьере в рамках санкций, которые были введены в связи с проведением спецоперации в Украине Вооруженными силами РФ. Стоимость виллы оценивается в 120 млн долларов
Фото: euromag.ru
Власти Франции конфисковали особняк российского бизнесмена Романа Абрамовича на Ривьере в рамках санкций, которые были введены в связи с проведением спецоперации в Украине Вооруженными силами РФ. Стоимость виллы оценивается в 120 млн долларов.
Это одна из 12 французских резиденций, принадлежащих Роману Абрамовичу. Остальные уже были арестованы в течение последних нескольких недель, сообщает издание Daily Mail.
Особняк на Ривьере Романа Абрамовича является историческим объектом. Ранее его арендовал король Эдуард VIII после отречения от престола. Российский олигарх купил дом в 2001 году и потратил на его восстановление 40 млн долларов.