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14 апреля 2022, 19:04

Алексей Навальный призвал Запад открыть «информационный фронт» против пропаганды Кремля в соцсетях

Оппозиционер Алексей Навальный призвал страны Запада и международные IT-корпорации открыть информационный фронт против пропаганды Кремля в условиях проведения спецоперации в Украине

Алексей Навальный призвал Запад открыть «информационный фронт» против пропаганды Кремля в соцсетях
Фото: peopletalk.ru

Оппозиционер Алексей Навальный призвал страны Запада и международные IT-корпорации открыть информационный фронт против пропаганды Кремля в условиях проведения спецоперации в Украине.

Политик отметил, что президенту Владимиру Путину для проведения спецоперации в соседней стране необходима поддержка внутри России.

«И первое, что надо понимать: никакой 75-процентной поддержки [запрещенное слово] с Украиной в России нет. Это ложь Кремля. В России за полтора месяца закрыли и заблокировали все независимые СМИ, включая довольно осторожные. Разве это понадобилось бы, если бы у [запрещенное слово] с Украиной действительно была такая поддержка?», - говорится в обращении оппозиционера.

Навальный отмечает, что из-за цензуры и пропаганды у многих россиян складывается совершенно искаженное представление о ситуации в Украине. Запад мог бы запустить масштабную антивоенную кампанию в YouTube, а также Facebook и Instagram (соцсети являются продуктом компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), так как даже в условиях блокировки 85% россиян продолжают пользоваться указанными ресурсами.

Политик призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, представителей Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля закупить рекламные посты в соцсетях, чтобы рассказывать россиянам правду о том, что на самом деле происходит в Украине.

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