Авиакомпаниям выделят 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам денег за билеты на отмененные рейсы
Правительство выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег пассажирам за рейсы, которые были отменены из-за спецоперации в Украине и последовавших за ней санкций
Правительство выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег пассажирам за рейсы, которые были отменены из-за спецоперации в Украине и последовавших за ней санкций.
Денежные средства будут выделены из резервного фонда, сообщает «Интерфакс».
Субсидии помогут авиакомпаниям сэкономить собственные средства и сохранить финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин призвал авиакомпании вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы, которые были отменены из-за санкций и закрытия воздушного пространства Евросоюза. Глава государства подчеркнул, что вернуть гражданам нужно именно деньги, а не ваучеры, как это было в период пандемии коронавируса.