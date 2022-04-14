14 апреля 2022, 15:54
Соратнице Алексея Навального Любови Соболь назначили реальный срок по «санитарному делу»
Российский суд ужесточил приговор по «санитарному делу» соратнице Алексея Навального Любови Соболь. Ограничение свободы ей заменили на пять месяцев и 26 дней реального лишения свободы
Фото: Яндекс.Дзен
Российский суд ужесточил приговор по «санитарному делу» соратнице Алексея Навального Любови Соболь. Ограничение свободы ей заменили на пять месяцев и 26 дней реального лишения свободы.
«Судом удовлетворено представление ФСИН о замене Соболь Л. Э. ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», - заявила судья Симоновского райсуда Юлия Окунева.
Напомним, что после вынесения приговора по делу о нарушении антиковидных требований Любовь Соболь уехала из России, а в январе она была объявлена в розыск из-за неявки в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН.
Фигурантами «санитарного дела» стали 11 человек, в числе которых Олег Навальный, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Анастасия Васильева.