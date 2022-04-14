Во Франции арестовали два шикарных отеля супруги «друга президента» Геннадия Тимченко
Согласно выписке из реестра французских компаний, фирму MURGIER SPORTS, которой принадлежат указанные отели, контролирует супруга Геннадия Тимченко, гражданка Финляндии Елена Ермакова
Власти Франции арестовали два отеля, которые принадлежат компании жены миллиардера и друга президента России Геннадия Тимченко.
Речь идет об отеле Le Grand Coeur & Spa категории четыре звезды на горнолыжном курорте Мерибель и отеле Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa категории пять звезд на Лазурном берегу.
Согласно выписке из реестра французских компаний, фирму MURGIER SPORTS, которой принадлежат указанные отели, контролирует супруга Геннадия Тимченко, гражданка Финляндии Елена Ермакова, пишет в своем телеграм-канале замглавы Transparency International-Россия Илья Шуманов (организация признана иностранным агентом).
Напомним, что после начала спецоперации российской армии в Украине Геннадий Тимченко попал в санкционные списки Евросоюза, США и Японии.