Глава Брянской области сообщил об обстреле украинскими военными жилых домов в Климово
По данным главы региона, который граничит с Украиной, в результате обстрела были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. Сколько человек пострадали, не уточняется
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле жилых домов украинскими военными.
По данным главы региона, который граничит с Украиной, в результате обстрела были повреждены два жилых дома в поселке городского типа Климово. Богомаз также сообщил о пострадавших среди гражданского населения. Сколько человек пострадали, не уточняется.
Губернатор сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также сообщается, что в связи с обстрелом с украинской стороны в местных школах отменены занятия.
В условиях военных действий и большого количества «фейков» невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к этим данным с осторожностью.