14 апреля 2022, 13:45
Федеральная налоговая служба заблокировала прием электронных писем с доменов США и Евросоюза
Это означает, что теперь для отправки обращений необходимо использовать только почтовые сервисы с российскими доменами (.ru,.su) или доменами, зарегистрированными в странах, которые не попадают под ограничения
Фото: rst-invent.ru
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала прием электронных писем с почтовых адресов в доменных зонах США и стран Евросоюза.
Это означает, что теперь для отправки обращений необходимо использовать только почтовые сервисы с российскими доменами (.ru,.su) или доменами, зарегистрированными в странах, которые не попадают под ограничения.
В Налоговой службе сообщили, что ограничения введены «для защиты сервиса электронной почты ведомства от внешнего негативного влияния, в частности, хакерских атак», сообщает РБК.
В ФНС уточнили, что заблокировали прием писем с доменов .li, .com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch и другие.