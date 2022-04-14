Минобороны РФ сообщило о начале буксировки в порт поврежденного крейсера «Москва»
Министерство обороны России сообщило о буксировке в порт ракетного крейсера «Москва», который минувшей ночью серьезно пострадал в результате пожара. В ведомстве также заявили, что очаг возгорания на крейсере локализован, а взрывы боеприпасов прекращены
Министерство обороны России сообщило о буксировке в порт ракетного крейсера «Москва», который минувшей ночью серьезно пострадал в результате пожара. В ведомстве также заявили, что очаг возгорания на крейсере локализован, а взрывы боеприпасов прекращены.
Представитель ведомства сообщил ТАСС, что в результате происшествия основное ракетное вооружение крейсера не повреждено, а экипаж был эвакуирован на находящиеся рядом корабли Военно-морского флота РФ.
Крейсер «Москва» был задействован в специальной операции на Украине, в том числе в атаке на остров Змеиный вблизи Одессы. Минувшей ночью стало известно о пожаре не флагмане российского флота. В Минобороны РФ заявили, что на борту сдетонировал боезапас, а украинские власти заявили о ракетных ударах по российскому крейсеру.
Российские власти заверили, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Корабль хотя и получил серьезные повреждения, но основное ракетное вооружение не повреждено.