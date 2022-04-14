Россиян из-за санкций лишили доступа к шрифтам Times New Roman и Arial
Американская компания Monotype, владеющая правами на самые используемые шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic, из-за санкций закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России
Американская компания Monotype, владеющая правами на самые используемые шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic, из-за санкций закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России.
Теперь при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь из России получает сообщение о запрете доступа, однако при включении VPN каталог становится доступен, пишут «Ведомости».
Отметим, что шрифт Times New Roman является стандартом документооборота в России.
Юристы отмечают, что действующее российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии «в силу необходимости защиты интересов государства и общества». Поэтому россияне без доступа к Times New Roman и Arial не останутся.
Кроме того, указанные шрифты уже предустановлены в Windows и не обновляются в онлайн-режиме, поэтому вряд ли они будут удалены с компьютеров.