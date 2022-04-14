Пятая часть человечества рискует оказаться в нищете и голоде из-за спецоперации в Украине
Более 1,7 миллиардов человек во всем мире (это примерно пятая часть человечества) рискуют оказаться в нищете, нужде и голоде из-за спецоперации российской армии в Украине. Такой прогноз озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Более 1,7 миллиардов человек во всем мире (это примерно пятая часть человечества) рискуют оказаться в нищете, нужде и голоде из-за спецоперации российской армии в Украине. Такой прогноз озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам генсека ООН, Украина и Россия обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Кроме того, для 45 стран мира с наименее развитой экономикой на долю поставок из России и Украины приходится более трети всего импортируемого ими зерна.
Помимо этого, Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти.
Отметим, что из-за спецоперации Украина практически выбыла из списка поставщиков зерна, а поставки из России осложняются санкциями, которые затрагивают транспортировку товаров.
Антониу Гутерриш заявил, что у ООН в настоящее время не хватает финансирования для экстренных действий в этой ситуации, а Всемирная продовольственная программа ООН официально заявила о нехватке ресурсов, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).