14 апреля 2022, 11:50
Власти Фиджи арестовали яхту «Амадея», которую связывают с Сулейманом Керимовым
По данным Reuters, власти Фиджи считают, что яхта Сулеймана Керимова вошла в территориальные воды без надлежащего разрешения и без прохождения таможенного контроля. В настоящее время капитана «Амадея» допрашивают в местной полиции
Фото: ukr.net
Власти Фиджи задержали яхту «Амадея», которую связывают с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. Судно находится в порту Лаутока.
По данным Reuters, власти Фиджи считают, что яхта Сулеймана Керимова вошла в территориальные воды без надлежащего разрешения и без прохождения таможенного контроля. В настоящее время капитана «Амадея» допрашивают в местной полиции.
В компании Baobab Marine, которая представляет интересы «Амадеи» на Фиджи, заявили, что яхта выполнила все необходимые для захода в порт острова процедуры. Кроме того, в компании заверили, что информация о связи судна с Сулейманом Керимовым не соответствует действительности.
Напомним, что ранее сенатор Сулейман Керимов был включен в санкционный список Запада.