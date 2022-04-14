Еврокомиссия признала указ о переводе расчетов за российский газ в рубли нарушением санкций
ЕК юридически проанализировала президентский указ и постановила, что этот документ создает «новые правовые обстоятельства» при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу
Еврокомиссия признала указ президента России о переводе ресчетов за поставленный газ в рубли нарушением санкций.
ЕК юридически проанализировала президентский указ и постановила, что этот документ создает «новые правовые обстоятельства» при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Такой механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению Центробанку РФ, сообщает Bloomberg.
Напомним, что из-за ареста западными странами золотовалютных резервов Центробанка РФ президент Владимир Путин распорядился перевести расчеты за газ с «недружественными» странами в рубли. В качестве решения проблемы Москва предложила европейским странам открыть счета в «Газпромбанке», который будет конвертировать полученные за газ евро в рубли.
Большинство стран Евросоюза отказались принять новую схему и заявили, что будут оплачивать российский газ только в евро и долларах. При этом в Венгрии не увидели в предлагаемой Москвой схеме нарушений санкций, а в Польше и Франции заявили, что для европейских компаний «ничего не меняется», так как «евро на рубли и так обменивались в России».