На борту крейсера «Москва» произошел пожар. Власти Украины заявили о ракетном ударе по кораблю
На борту ракетного крейсера «Москва», который считается флагманом Военно-морского флота России и сейчас находится в районе Одессы, произошел пожар. Экипаж эвакуировали, а сам корабль получил серьезные повреждения
На борту ракетного крейсера «Москва», который считается флагманом Военно-морского флота России и сейчас находится в районе Одессы, произошел пожар. Экипаж эвакуировали, а сам корабль получил серьезные повреждения.
В Министерстве обороны РФ заявили ТАСС, что на борту крейсера «сдетонировал боезапас», что и стало причиной пожара.
Twitter-аккаунт OSINT UK опубликовал запись сигнала SOS, который был передан с борта крейсера «Москва» около часа ночи по московскому времени.
В свою очередь украинская сторона заявляет о нанесении ракетного удара по российскому крейсеру.
Так, глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил, что флагман российского флота был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства. В результате ракетного обстрела крейсер получил «очень серьезные повреждения».
Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» был спущен на воду в 1979 году. В 2008 году корабль участвовал в «миротворческой операции на территории Южной Осетии», а с сентября 2015 года по январь 2016 года осуществлял противовоздушное прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим в Сирии.
Крейсер «Москва» вооружен противокорабельными ракетами «Базальт» («Вулкан»), зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», а также установками «АК-130» и «АК-630».