14 апреля 2022, 03:16
Россия ввела ответные санкции против американских конгрессменов и канадских сенаторов
В МИДе пояснили, что конгрессмены, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, внесены в российский стоп-лист на постоянной основе. Им запрещен въезд в Россию
Фото: kipmu.ru
МИД России объявил о введении зеркальных санкций против США, в рамках которых в «черный список» были включены 398 членов палаты представителей Конгресса.
Такая мера была принята в качестве зеркального ответа на введение санкций против 328 депутатов Госдумы РФ и сенаторов.
В МИДе пояснили, что конгрессмены, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, внесены в российский стоп-лист на постоянной основе. Им запрещен въезд в Россию.
Также персональные санкции введены в отношении 87 канадских сенаторов. Это стало ответом на введение финансовых и визовых ограничений против членов Совета Федерации.