14 апреля 2022, 02:40
Власти Швейцарии присоединились к запрету на закупку у России угля и морепродуктов
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против России и ввела запрет на импорт российской водки, морепродуктов, древесины и цемента. Под ограничения также попал экспорт в Россию промышленных роботов и некоторых химических веществ
Фото: news2.ru
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против России и ввела запрет на импорт российской водки, морепродуктов, древесины и цемента. Под ограничения также попал экспорт в Россию промышленных роботов и некоторых химических веществ.
Напомним, что пятый пакет антироссийских санкций предусматривает запрет на импорт угля из России (он вступил в силу в августе 2022 года), древесины, морепродуктов, цемента, керосина и других товаров, которые «служат важными источниками доходов для России».
Кроме того, власти Швейцарии обновили санкционный список в соответствии с аналогичным списком Евросоюза, добавив в него 200 граждан России и компаний.