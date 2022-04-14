Квартиру экс-министра Михаила Абызова продадут на аукционе. Начальная стоимость лота 38 млн рублей
На продажу выставят квартиру площадью 135,4 квадратный метра в доме на проспекте 60-летия Октября в Москве. Стартовая стоимость объекта – 38,5 млн рублей. Торги пройдут в виде открытого электронного аукциона
Квартиру бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который находится под арестом, продадут на торгах Росимущества.
На продажу выставят квартиру площадью 135,4 квадратный метра в доме на проспекте 60-летия Октября в Москве. Стартовая стоимость объекта – 38,5 млн рублей.
Торги пройдут в виде открытого электронного аукциона на торговой площадке «Сбер-А» («Сбербанк-АСТ») 20 мая, а заявки на участие можно подать до 16 мая, сообщает РБК.
Квартиру Михаила Абызова продают на аукционе в рамках исполнения требования суда о взыскании с бывшего правительственного чиновника 32 млрд рублей в пользу государства.
Бывший министр «Открытого правительства» был задержан весной 2019 года. Михаил Абызов является фигурантом четырех уголовных дел, связанных с незаконным ведением бизнес-деятельности.