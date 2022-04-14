Минобороны РФ предупредило об ударе по Киеву в случае новых обстрелов российских объектов
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство знает обо всех попытках диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на российские объекты
Министерство обороны России предупредило о нанесении удара по Киеву в случае продолжения атак украинских военных на объекты, расположенные на территории РФ.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство знает обо всех попытках диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на российские объекты.
«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», - заявил представитель оборонного ведомства.
По данным Минобороны, 13 апреля в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт. 9 апреля с украинской стороны был обстрелян пограничный пункт возле деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области.