Кофейная компания Lavazza и производитель Durex объявили о прекращении работы в России
Итальянская компания Lavazza Group, которая занимается производством кофе и кофемашин, сообщила о приостановке своей работы в России в связи со спецоперацией в Украине и санкциями. Информация об этом содержится в отчете компании за 2021–2022 финансовый год
Итальянская компания Lavazza Group, которая занимается производством кофе и кофемашин, сообщила о приостановке своей работы в России в связи со спецоперацией в Украине и санкциями. Информация об этом содержится в отчете компании за 2021–2022 финансовый год.
В отчете компании говорится, что Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России в связи с форс-мажорными обстоятельствами и проблемами с поставкой своей продукции на российский рынок. Также компания временно прекратила дистрибуцию в Украине.
Об уходе с российского рынка также сообщила британская компания Reckitt Benckiser, которая выпускает товары для дома, медицинские препараты и презервативы под брендами Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, Nurofen, Strepsils, Durex и Contex.
В компании сообщили, что передадут свой российский бизнес третьей стороне или местным сотрудникам.
«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение работы российских коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную зарплату и пособия до конца 2022 года», - говорится в заявлении Reckitt Benckiser.