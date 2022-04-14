14 апреля 2022, 00:34
В Ялте полицейские задержали женщину с маникюром цветов украинского флага
Один из ее ногтей был окрашен в цвета украинского флага, а на безымянном пальце заявивший на нее гражданин разглядел красно-черный флаг «Правого сектора»
Фото: hochu.ua
В Ялте сотрудники полиции задержали 46-летнюю россиянку с маникюром, выполненном в желто-синих цветах – это цвета флага Украины.
Telegram-канал Baza сообщает, что задержанной оказалась сотрудница «Бюро переводов» Ольга Дяченко. Один из ее ногтей был окрашен в цвета украинского флага, а на безымянном пальце заявивший на нее гражданин разглядел красно-черный флаг «Правого сектора» (организация признана экстремистской в России и запрещена в России).
Полицейским Ольга сообщила, что хотя и является уроженкой Украины, но у нее был «обычный разноцветный маникюр».
Ялтинские полицейские сфотографировала руки задержанной женщины, провели с ней профилактическую беседу и доложили о ситуации в местное отделение ФСБ.