Военнослужащего-контрактника уволили за отказ ехать в Украину. Его обвинили в предательстве
Адвокат Максим Гребенюк рассказал, что военнослужащий, имя которого не сообщается, отказался участвовать в спецоперации в Украине, так как провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск
Российского военнослужащего-контрактника уволили со службы из-за отказа участвовать в спецоперации в Украине.
Адвокат Максим Гребенюк рассказал, что военнослужащий, имя которого не сообщается, отказался участвовать в спецоперации в Украине, так как провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск. Когда он вернулся в Россию, то его решили сразу же отправить в Украину.
Контрактник ехать в Украину отказался, поэтому его уволили со службы. Более того, начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать с надписью «склонен к предательству, лжи и обману».
Адвокат отметил, что запись в учетно-послужную карту его подзащитнго с таким текстом «ничем не предусмотрена и направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего».