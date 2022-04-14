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Общество
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14 апреля 2022, 00:06

Военнослужащего-контрактника уволили за отказ ехать в Украину. Его обвинили в предательстве

Адвокат Максим Гребенюк рассказал, что военнослужащий, имя которого не сообщается, отказался участвовать в спецоперации в Украине, так как провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск

Военнослужащего-контрактника уволили за отказ ехать в Украину. Его обвинили в предательстве
Фото: moscowtimes.ru

Российского военнослужащего-контрактника уволили со службы из-за отказа участвовать в спецоперации в Украине.

Адвокат Максим Гребенюк рассказал, что военнослужащий, имя которого не сообщается, отказался участвовать в спецоперации в Украине, так как провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск. Когда он вернулся в Россию, то его решили сразу же отправить в Украину.

Контрактник ехать в Украину отказался, поэтому его уволили со службы. Более того, начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать с надписью «склонен к предательству, лжи и обману».

Адвокат отметил, что запись в учетно-послужную карту его подзащитнго с таким текстом «ничем не предусмотрена и направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего».

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