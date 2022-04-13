13 апреля 2022, 18:56
Власти острова Джерси заморозили активы Романа Абрамовича стоимостью 7,3 млрд долларов
Суд британского острова Джерси заморозил активы, которые имеют отношение к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, попавшему под санкции Великобритании и Евросоюза. Речь идет об активах стоимостью 7,3 млрд долларов
Фото: peopletalk.ru
Суд британского острова Джерси заморозил активы, которые имеют отношение к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, попавшему под санкции Великобритании и Евросоюза. Речь идет об активах стоимостью 7,3 млрд долларов.
Агентство Bloomberg отмечает, что общее состояние г-на Абрамовича оценивается в 13,9 млрд долларов.
Также сообщается, что правоохранительные органы острова Джерси получили ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью олигарха.
Напомним, что ранее британские власти заморозили активы Романа Абрамовича в этой стране, включая лондонский футбольный клуб «Челси». Однако миллиардеру удалось вывести из-под санкций две свои яхты, которые он перенаправил в Турцию.