13 апреля 2022, 15:54
В Курской области неизвестные обстреляли пограничный пункт рядом с Украиной
В администрации Кореневского района сообщили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, а пограничники подавили огневые точки ответной стрельбой
Фото: ТАСС
В Курской области неизвестные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка, который находится в 500 метрах от границы с Украиной.
В администрации Кореневского района сообщили ТАСС, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, а пограничники подавили огневые точки ответной стрельбой.
Напомним, что 9 апреля был обстрелян пограничный пост на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области.
После этого власти Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей (все граничат с Украиной) ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности.