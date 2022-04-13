Власти с начала спецоперации в Украине в три раза увеличили финансирование государственных СМИ
С января по март текущего года по статье «средства массовой информации» из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на финансирование СМИ было потрачено 5,4 млрд рублей
Российские власти с начала спецоперации в Украине в три раза увеличили финансирование государственных СМИ.
С января по март текущего года по статье «средства массовой информации» из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на финансирование СМИ было потрачено 5,4 млрд рублей.
Большая часть из выделенных средств была потрачена в марте - во время активной фазы спецоперации в Украине, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Расходы государства на пропагандистские СМИ обогнали даже такие показатели, как финансирование армии (выросло на 11%, до 824 млрд рублей), на национальную безопасность и правоохранительные органы (выросли на 5,6%, до 501,6 млрд рублей) и на социальную поддержку граждан (выросли на 6,5% до 1,719 трлн рублей).
Всего на финансирование СМИ, согласно закону о госбюджете, за год должно быть выделено 114,8 млрд рублей. Из них 28,7 млрд рублей получит АНО «ТВ Новости» (управляющей RT), 25,2 млрд - ВГТРК, 1,73 млрд рублей - Общественное телевидение России (ОТР), один миллиард рублей - телецентр «Останкино», 6 млрд рублей – Первый канал, 1,8 млрд рублей – телеканал «Звезда».
Одновременно с поддержкой государственных СМИ власти продолжают блокировать сайты независимых изданий за «неправильное» освещение спецоперации в Украине. С конца февраля Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1500 сайтов.