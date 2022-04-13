«Аэрофлот» решил сэкономить на обслуживании пассажиров бизнес-класса
Так, перевозчик вместо французского шампанского Piper-Heidsieck будет подавать VIP-пассажирам российское «Абрау-Дюрсо», а вместо виски Chivas Regal – более дешевый аналог Dewar's White Label
Авиакомпания «Аэрофлот» в условиях санкций решила сократить расходы на обслуживание пассажиров бизнес-класса.
Так, перевозчик вместо французского шампанского Piper-Heidsieck будет подавать VIP-пассажирам российское «Абрау-Дюрсо», а вместо виски Chivas Regal – более дешевый аналог Dewar's White Label. В эконом-классе натуральный кофе заменили на более дешевый растворимый, а также перестали предлагать пассажирам апельсиновый сок.
Также «Аэрофлот» отказался от выдачи детских дорожных наборов юным пассажирам и перестал показывать фильмы на некоторых самолетах Airbus А320, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
В авиакомпании заявили, что изменения связаны с проблемами с логистикой, которые привели к задержкам поставок, и рисками односторонних отмен со стороны контрагентов. В «Аэрофлоте» заверили, что «оперативно предпринимают все меры для сохранения объема и качества предоставляемых товаров и услуг».