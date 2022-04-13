13 апреля 2022, 14:53
Власти Великобритании ввели санкции против главы «Лукойла» и основателя АФК «Система»
Под санкции попали основной акционер нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко
Фото: ТАСС
Власти Великобритании расширили санкционный список, добавив в него более 200 российских граждан.
Под санкции попали основной акционер нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, супруга главы МИД России Мария Лаврова и другие.
Британские власти пояснили, что санкции введены в отношении граждан, причастных к «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности».