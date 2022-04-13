13 апреля 2022, 14:35
Правительство на три года продлило срок действия водительских прав россиян
Российское правительство в автоматическом режиме продлило на три года действие водительских удостоверений, срок которых истекает (или истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года
Фото: autolegal.ru
Российское правительство в автоматическом режиме продлило на три года действие водительских удостоверений, срок которых истекает (или истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Соответствующее постановление правительства уже вступило в силу.
В документе говорится, что срок действия водительских прав продлевается как для частных водителей, так и для тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.
В постановлении кабмина говорится, что права продлеваются автоматически. Менять сам документ не понадобится.
Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что данная инициатива направлена на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.