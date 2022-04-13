13 апреля 2022, 13:53
Михаила Гуцериева и еще трех российских бизнесменов лишат гражданства Кипра
Власти Кипра планируют лишить гражданства страны четырех российских бизнесменов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Кипрских паспортов также лишатся близкие родственники этих предпринимателей
Фото: imgirl.ru
Власти Кипра планируют лишить гражданства страны четырех российских бизнесменов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Кипрских паспортов также лишатся близкие родственники этих предпринимателей.
«Лента.ру» со ссылкой на издание Phileleftheros сообщает, что власти Кипра аннулируют «золотые паспорта» Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также их жен и детей.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине Европейская комиссия рекомендовала лишить белорусов и россиян с «золотыми визами», полученными по программе паспорт в обмен на инвестиции, гражданства стран Евросоюза.