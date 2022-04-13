Россияне подали коллективный иск к Netflix на 60 млн рублей
В Хамовнический райсуд Москвы поступил коллективный иск к американскому стриминговому видеосервису Netflix. Истцы требуют от сервиса выплатить им 60 млн рублей в качестве компенсации за прекращение работы в России из-за спецоперации в Украине и санкций
В Хамовнический райсуд Москвы поступил коллективный иск к американскому стриминговому видеосервису Netflix. Истцы требуют от сервиса выплатить им 60 млн рублей в качестве компенсации за прекращение работы в России из-за спецоперации в Украине и санкций.
Адвокат бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов, представляющий интересы истцов, рассказал ТАСС, что иск подан из-за нарушения прав пользователей в связи с односторонним отказом Netflix предоставлять услуги российским пользователям сервиса.
Иск к американскому видеосервису подан от лица 20 человек, но к нему планируют присоединиться еще 100 пользователей.
Константин Лукоянов отметил, что договор компании Netflix с подписчиками сервиса является публичным и не предусматривает возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. Таким образом, решение сервиса прекратить работу в России по политическим мотивам является нарушением прав российских потребителей.