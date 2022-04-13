Сотрудники ФСБ провели обыски в «Аэрофлоте» после заявления бывшего замглавы компании о ситуации в Украине
Андрей Панов после начала спецоперации в Украине уводился и уехал в Израиль. Накануне в издании Financial Times вышла его колонка, в которой он призвал российских бизнесменов выступить против военных действий и саботировать контракты, связанные со спецоперацией
Сотрудники ФСБ провели обыски в московском офисе авиакомпании «Аэрофлот». Следственные мероприятия начались после того, как бывший замглавы компании Андрей Панов, который из-за событий в Украине уехал из России, призвал российский бизнес саботировать исполнение контрактов, связанных со спецоперацией и пропагандой.
Baza сообщает, что одной из причин обыска стали высказывания бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова о спецоперации в Украине, так как силовики интересовались именно его «вотчиной». В частности, сотрудники ФСБ искали документы, связанные с консалтинговой компанией Bain & Company. Андрей Панов был партнером этой фирмы.В 2019 Bain & Company выиграла тендер на обновление маркетинговой стратегии для авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и «Победа» (все входят в группу «Аэрофлот»). Компания запросила за свои услуги 194 млн при стартовой цене госконтракта в 209,1 млн рублей.
Андрей Панов после начала спецоперации в Украине уводился и уехал в Израиль. Накануне в издании Financial Times вышла его колонка, в которой он призвал российских бизнесменов выступить против военных действий и саботировать контракты, связанные со спецоперацией в Украине и пропагандой.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине Россию также покинул генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов покинул занимаемую должность, но слухи о своем отъезде из страны опроверг.