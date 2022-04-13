В Госдуме предложили ограничить использование камер фиксации нарушений ПДД
Депутаты предложили законодательно закрепить случаи, когда камеру фиксации нарушения правил дорожного движения разрешено устанавливать и с ее помощью штрафовать водителей
Комитет Госдумы по транспорту подготовил пакет поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», которые предлагают ограничить использование дорожных камер.
Депутаты предложили законодательно закрепить случаи, когда камеру фиксации нарушения правил дорожного движения разрешено устанавливать и с ее помощью штрафовать водителей, сообщает «КоммерсантЪ».
Поправки гласят, что камеры можно будет ставить в местах, определенных после аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. В частности, камеры можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки транспортных средств и на пешеходных переходах вне зависимости от уровня аварийности.
Кроме того, свое согласие на установку камеры должны дать владелец дороги, Министерство транспорта региона или местный комитет по транспорту, а также ГИБДД.
Предполагается, что эти поправки вступят в силу в марте 2023 года, после чего действующие комплексы фиксации нарушения ПДД проверят на соответствие новым требованиям.