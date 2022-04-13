Иностранные магазины стали блокировать покупки по картам UnionPay российских банков
В последнее время невозможность провести оплату через карты UnionPay за границу стала распространенным явлением. Также был зафиксирован случай, когда физическую карту UnionPay российского банка не приняли к оплате в США
Иностранные онлайн-магазины начали блокировать покупки по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным российскими банками.
В колл-центрах банков «Коммерсанту» сообщили, что в последнее время невозможность провести оплату через карты UnionPay за границу стала распространенным явлением. Также был зафиксирован случай, когда физическую карту UnionPay российского банка не приняли к оплате в США.
Сотрудники банков сообщили, что из-за спецоперации в Украине многие заграничные магазины решили «просто не обслуживать россиян», хотя санкции этого не предусматривают. Эти магазины просят банкам-эквайеры не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от платежной системы.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине Visa и Mastercard прекратили работу в России, после чего держатели карт российских банков этих платежных систем лишились возможности пользоваться ими за границей и оплачивать покупки в иностранных магазинах. В качестве решения проблемы некоторые российские банки стали выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, но теперь и с этими картами возникли проблемы.