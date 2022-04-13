Джо Байден обвинил в росте цен в США Владимира Путина и спецоперацию в Украине
Глава Белого дома заявил, что действия Вооруженных сил России на 70% спровоцировали инфляцию США. Кроме того, спецоперация стала причиной роста цен на бензин и продовольствие во всем мире
Президент США Джо Байден назвал причину рекордного роста цен в стране - это спецоперация российской армии в Украине.
Глава Белого дома заявил, что действия Вооруженных сил России на 70% спровоцировали инфляцию США. Кроме того, спецоперация стала причиной роста цен на бензин и продовольствие во всем мире, сообщает ТАСС.
Джо Байден призвал Конгресс «срочно» решить проблему с инфляцией и добавил, что лично он !делает все», чтобы замедлить рост цен.
Между тем, большинство американцев винят в росте цен не президента России Владимира Путина, а самого Джо Байдена, Демократическую партию и нефтяные компании.
Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 до 8,5%. Такой рост считается рекордным с декабря 1981 года. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, в том числе и из-за санкций против России.