Меню
В мире
4 млрд оттенков коррупции
13 апреля 2022, 07:55

Джо Байден обвинил в росте цен в США Владимира Путина и спецоперацию в Украине

Глава Белого дома заявил, что действия Вооруженных сил России на 70% спровоцировали инфляцию США. Кроме того, спецоперация стала причиной роста цен на бензин и продовольствие во всем мире

Джо Байден обвинил в росте цен в США Владимира Путина и спецоперацию в Украине
Фото: almode.ru

Президент США Джо Байден назвал причину рекордного роста цен в стране - это спецоперация российской армии в Украине.

Глава Белого дома заявил, что действия Вооруженных сил России на 70% спровоцировали инфляцию США. Кроме того, спецоперация стала причиной роста цен на бензин и продовольствие во всем мире, сообщает ТАСС.

Джо Байден призвал Конгресс «срочно» решить проблему с инфляцией и добавил, что лично он !делает все», чтобы замедлить рост цен.

Между тем, большинство американцев винят в росте цен не президента России Владимира Путина, а самого Джо Байдена, Демократическую партию и нефтяные компании.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 до 8,5%. Такой рост считается рекордным с декабря 1981 года. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, в том числе и из-за санкций против России.

Материалы по теме
Гипермаркеты «О’Кей» и Auchan Retail отказались ограничивать наценку на сахар
ФАС заподозрила крупнейшего в РФ производителя сахара в провоцировании роста цен на товар
ФАС России проверит резкий рост цен на бумагу. Она подорожала в 3-6 раз
Сейчас на главной
Авторская колонка
В Израиле очередной правительственный кризис
Правительство Нафтали Беннета лишилось большинства в Кнессете. При этом: только за 2021-й год, несмотря на бушевавший в стране ковид, ВВП вырос почти на 10 %. Средняя зарплата с 17-го по 21-й год (4 года) выросла почти на 16% и составляет 11 тысяч шекелей, что, даже по нынешнему достаточно условному курсу, больше 280 тысяч рубле
Авдерин Валерий
Хуже, чем в 90-е
ВВП
Хуже, чем в 90-е
Бывший министр финансов России, а сейчас глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о самом серьезном с 1994 года спаде в российской экономике из-за текущих событий, а именно спецоперации в Украине и масштабных санкциях Запада против РФ
Ле Пен до Киева доведет?
франция
Ле Пен до Киева доведет?
Во Франции закончился первый тур президентских выборов. Во второй тур, как и на прошлых выборах, вышли Эмманюэль Макрон (28,1%) и Марин Ле Пен. Итог, который предсказывали все соцопросы, опубликованные накануне дня тишины
С сайта ЦУМа удалили пуховик «как у президента Путина»
Владимир Путин
С сайта ЦУМа удалили пуховик «как у президента Путина»
Люксовый московский магазин ЦУМ удалил со своего сайта пуховик бренда Loro Piana стоимостью в 1,4 млн рублей. С сайта интернет-магазина пуховик пропал сразу же после концерта в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России с участием Владимира Путина
Президент Украины отказался от встречи с немецким коллегой из-за его «тесной связи» с Владимиром Путиным
владимир зеленский
Президент Украины отказался от встречи с немецким коллегой из-за его «тесной связи» с Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сославшись на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным
Авторская колонка
Антисделка века
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер? Австрия – наиболее зависимая от российского газа страна ЕС, которая является своего рода хабом не только российского газа на территории ЕС, но и политического влияния Москвы
Рогов Кирилл
Бывший замглавы «Аэрофлота» призвал к саботажу
Аэрофлот
Бывший замглавы «Аэрофлота» призвал к саботажу
Бывший заместитель главы государственной авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Панов, который из-за спецоперации в Украине ушел в отставку и уехал в Израиль, призвал российских бизнесменов саботировать контракты, связанные со спецоперацией или пропагандой
Власти Белоруссии запретили вывозить из страны крупы, консервы и сахар
продукты питания
Власти Белоруссии запретили вывозить из страны крупы, консервы и сахар
Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом на указанные продукты в приграничных районах
«Это другое»
война на украине
«Это другое»
В Новосибирске учащихся хореографической студии «Динамит» пригласили снимать клип «про Россию», а во время съемки выстроили буквой Z и попросили танцевать под песню Олега Газманова
Общество
Гендиректор «Дождя» сообщила об обвинениях в экстремизме в адрес телеканала
Наталья Синдеева рассказала изданию «Подъем», что еще 3 марта в офис «Дождя» пришли два сотрудника полиции и вручили два предостережения от прокуратуры Москвы о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ
Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
коронавирус
Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19
СМИ сообщили о контрабандной переправке в Россию из Ирана оружия
война на украине
СМИ сообщили о контрабандной переправке в Россию из Ирана оружия
По версии британских журналистов, Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 собственного производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее был куплен у Москвы
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store
Сбербанк
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store
Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из онлайн-магазина App Store после того, как власти США ввели против кредитно-финансовой организации блокирующие санкции
Расследовательский консорциум ICIJ нашел у сенатора Сулеймана Керимова сеть офшорных компаний
Сулейман Керимов
Расследовательский консорциум ICIJ нашел у сенатора Сулеймана Керимова сеть офшорных компаний
Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружил целую сеть офшорных компаний, связанных с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым
Журналисты нашли у «Газпрома» яхту за 25 млн долларов для «гостей и сотрудников компании»
яхты
Журналисты нашли у «Газпрома» яхту за 25 млн долларов для «гостей и сотрудников компании»
Государственная компания «Газпром» с 2010 года владела роскошной 48-метровой яхтой Alexandar V, стоимость которой оценивается в 25 млн долларов
Или гражданство России или «печеньки Госдепа»
вячеслав володин
Или гражданство России или «печеньки Госдепа»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о лишении российского гражданства людей, которые в условиях проведения спецоперации в Украине ведут себя «подло и предательски»
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Евросоюз
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС в Люксембурге не смогли принять решение о введении санкций против российского газа и нефти
Белоруссия сообщила об обстреле своего погранпункта польскими военными из рогатки
государственная граница
Белоруссия сообщила об обстреле своего погранпункта польскими военными из рогатки
Пограничная служба Белоруссии сообщила о провокации со стороны польских военных, которые обстреляли автомобильный погранпункт Песчатка металлическими шариками из рогатки