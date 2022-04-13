Алексей Кудрин предупредил о самом серьезном спаде экономики России с 1994 года
Бывший министр финансов России, а сейчас глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о самом серьезном с 1994 года спаде в российской экономике из-за текущих событий, а именно спецоперации в Украине и масштабных санкциях Запада против РФ
Бывший министр финансов России, а сейчас глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о самом серьезном с 1994 года спаде в российской экономике из-за текущих событий, а именно спецоперации в Украине и масштабных санкциях Запада против РФ.
Алексей Кудрин сообщил, что обновленный прогноз правительства будет допускать падение российского ВВП по итогам года более чем на 10%.
«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться - официально прогноз будет больше около 10% снижения», - заявил глава Счетной палаты в своем выступлении в Совете Федерации.
Отметим, что текущий прогноз Минэкономразвития и Центробанка РФ по динамике ВВП на 2022 год предусматривают рост на 2-3%. Однако теперь в МЭР ожидают падение ВВП по итогам года на 10-15%, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».