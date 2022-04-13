С сайта ЦУМа удалили пуховик «как у президента Путина» за 1,4 млн рублей
Люксовый московский магазин ЦУМ удалил со своего сайта пуховик бренда Loro Piana стоимостью в 1,4 млн рублей. С сайта интернет-магазина пуховик пропал сразу же после концерта в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России с участием Владимира Путина
Люксовый московский магазин ЦУМ удалил со своего сайта пуховик бренда Loro Piana стоимостью в 1,4 млн рублей. С сайта интернет-магазина пуховик пропал сразу же после концерта в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России, на котором присутствовал президент Владимир Путин.
Глава государства выступил перед собравшимися в пуховике, в котором знающие люди «опознали» издание люксового бренда Loro Piana. Тогда же телеграм-каналы и СМИ сообщили, что стоимость такого пуховика составляет 1,4 млн рублей.
Телеграм-канал «ЧТД» сообщает, что пуховик «как у Путина» по-прежнему продается в ЦУМе, хотя с сайта его и убрали. «Да, к сожалению, его нет на сайте, я не знаю по какой причине. Если бы его распродали, то куртка все равно бы отображалась, но на всех размерах было бы указано, что она отсутствует», - сообщил один из сотрудников универмага.
Отметим, что Владимир Путин является давним поклонником бренда Loro Piana. Ранее он появлялся на публике в спортивном костюме этого бренда за 3220 долларов, кроссовках за 61550 рублей и плаще за 210 тысяч рублей.
После начала спецоперации в Украине группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки своих товаров в Россию и открыла сбор средств для оказания помощи украинским беженцам.