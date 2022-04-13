Бывший замглавы «Аэрофлота» призвал бизнес саботировать контракты, связанные со спецоперацией в Украине
Бывший заместитель главы государственной авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Панов, который из-за спецоперации в Украине ушел в отставку и уехал в Израиль, призвал российских бизнесменов саботировать контракты, связанные со спецоперацией или пропагандой
Бывший заместитель главы государственной авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Панов, который из-за спецоперации в Украине ушел в отставку и уехал в Израиль, призвал российских бизнесменов саботировать контракты, связанные со спецоперацией или пропагандой.
«Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждый контракт, который поддерживает [запрещенное слово]. <...> Можно игнорировать Z-парады, а можно громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой неделей конфликта», - написал бывший топ-менеджер госкомпании в своей колонке для издания Financial Times.
«Наше деловое сообщество не спешит осознавать свою роль в поддержке Путина и его приспешников. Это должно измениться, прежде чем руководители станут соучастниками военных преступлений Москвы», - добавил Андрей Панов.
Бывший замглавы «Аэрофлота» в своей колонке признал, что уехал из России навсегда. Он также рассказал, что перед вылетом в аэропорту «Шереметьево» во время прохождения паспортного контроля его пригласили в отдельную комнату, где пограничники расспрашивали о его возвращении обратно в Россию. Панов показал им обратный билет, после чего его пропустили.
Бывший топ-менеджер заявил, что российские бизнесмены боятся выступать против спецоперации в Украине, и он сам тоже боялся, пока находился в России. Теперь же, после отъезда из страны, г-н Панов решил «не молчать».
«Я знаю, что невозможно быть топ-менеджером и выступать против политического режима, и я не призываю вас становиться мучениками или политзаключенными. Но вы можете уйти на пенсию, вы можете просто уйти, и даже если ни то, ни другое невозможно, вы все равно можете кое-что сделать. Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку или контракт, которые поддерживают военное [запрещенное слово] или российскую пропаганду», - заявил Андрей Панов.