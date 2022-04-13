Закрытые из-за санкций магазины сети OBI передадут в управление российскому бизнесмену
Российские магазины немецкой сети товаров для дома OBI будут переданы в доверительное управление бизнесмену Борису Любошицу. Последний является основателем консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг»
Российские магазины немецкой сети товаров для дома OBI будут переданы в доверительное управление бизнесмену Борису Любошицу. Последний является основателем консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг».
О передаче магазинов OBI в управление Борису Любошицу сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, который участвует в сделке в интересах немецкого холдинга OBI GmbH.
Предполагается, что со временем российский бизнес OBI перейдет местному инвестору, который постепенно будет отказываться от известного товарного знака. Имя потенциального инвестора не сообщается.
Одним из условий сделки также является сохранение рода деятельности строительных гипермаркетов и сохранение рабочих мест.
Напомним, что сеть OBI приостановила работу своих магазинов в России из-за спецоперации в Украине и западных санкций против РФ.